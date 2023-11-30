Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:16

Гол Панарина помог «Рейнджерс» периграть «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин празднует гол.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков.

«Рейнджерс» набрали 33 очка и лидируют в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 25 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Панарин — 12 (Лафренье, Миллер), 24:37 — 1:0. Зайдер — 3 (бол., Копп, Фаббри), 28:43 — 1:1. Фаббри — 6 (Берггрен, Копп), 29:06 — 1:2. Миллер — 3 (Зибанежад, Труба), 49:14 — 2:2. Веси — 5 (Лафренье, Трочек), 55:45 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:25).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 41 (11+11+19) — 28 (7+9+12).

Наши: Панарин (21.19/3/+1) — Костин (8.45/1/0).

30 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Обсудить
Читайте также
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
На лыжном Кубке мира бушует ковид. Но шведы готовы рисковать и своим, и чужим здоровьем
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Коламбус» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

НХЛ: «Рейнджерс» переиграли «Детройт», «Лос-Анджелес» встретится с «Вашингтоном»