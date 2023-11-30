Гол Панарина помог «Рейнджерс» периграть «Детройт»

«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу в составе победителей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков.

«Рейнджерс» набрали 33 очка и лидируют в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 25 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Панарин — 12 (Лафренье, Миллер), 24:37 — 1:0. Зайдер — 3 (бол., Копп, Фаббри), 28:43 — 1:1. Фаббри — 6 (Берггрен, Копп), 29:06 — 1:2. Миллер — 3 (Зибанежад, Труба), 49:14 — 2:2. Веси — 5 (Лафренье, Трочек), 55:45 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:25).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 41 (11+11+19) — 28 (7+9+12).

Наши: Панарин (21.19/3/+1) — Костин (8.45/1/0).

30 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.