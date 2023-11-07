«Рейнджерс» на своем льду в городе Нью-Йорк (США) сыграют против «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в среду, 8 ноября. Начало — в 03.30 по московскому времени.

В матч-центре сайта «СЭ» пройдет онлайн-трансляция самых интересных событий игры «Рейнджерс» — «Детройт».

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Детройт» можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» Артемия Панарина с 17 очками лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона регулярного чемпионата НХЛ. «Ред Уингз» Клима Костина с 15 баллами располагаются на второй строчке в Атлантическом дивизионе.

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