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14 октября, 22:00

«Рейнджерс» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рейнджерс» и «Детройт» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 15 октября. Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, начало — в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Североамериканский хоккей можно смотреть в прямом эфире в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Основные события игры «Рейнджерс» — «Детройт» отслеживайте в нашем матч-центре.

«Рейнджерс» в прошлом сезоне стали победителями регулярного чемпионата и затем проиграли «Флориде» в финале Восточной конференции (2-4). В новом сезоне команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина на выезде победила «Питтсбург» (6:0) и проиграла дома «Юте» (5:6 ОТ).

«Детройт» в сезоне-2023/24 не вышел в плей-офф. В новом регулярном чемпионате «Ред Уингз» на своем льду проиграли «Питтсбургу» (3:6) и победили «Нэшвилл» (3:0).

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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