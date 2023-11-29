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29 ноября, 23:30

«Рейнджерс» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Рейнджерс» сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ 30 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» сыграет с «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 30 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Рейнджерс» — «Детройт» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» на данный момент является лидером в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в своем активе 31 балл. «Детройт» занимает 5-ю строчку, набрав 25 очков.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ на 30 ноября доступно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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