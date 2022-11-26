«Эдмонтон» одержал волевую победу нал «Рейнджерс». «Ойлерз» отыгрались за период со счета 0:3

26 ноября, 23:46
«Эдмонтон» одержал волевую победу нал «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Причем после двух периодов «Ойлерз» проигрывали со счетом 0:3. К тому же еще два гола «Рейнджерс» были отменены.
Однако в третьем периоде «Нефтяники» забросили четыре шайбы подряд и вырвали победу. Дубль сделал защитник Эван Бушар, по голу забили нападающие Дилан Холлуэй и Леон Драйзайтль.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 1 результативной передачей в этой встрече.
Хоккей
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«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Голы: Лафренье — 3 (Фокс, Линдгрен), 2:20 — 1:0. Крайдер — 10 (Линдгрен, Панарин), 35:54 — 2:0. Готье — 4 (Карпентер, Блэй), 36:27 — 3:0. Бушар — 1 (бол., Пулюярви, Маклеод), 44:39 — 3:1. Бушар — 2 (Фогеле), 47:32 — 3:2. Холлоуэй — 1 (Маклеод), 50:21 — 3:3. Драйзайтль — 12 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 57:58 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (58:47) — Кэмпбелл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (10+7+6) — 32 (9+15+8).
Наши: Панарин (20.59/2/+1) — Костин (6.29/1/-1).
26 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.