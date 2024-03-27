Три голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Теперь на его счету 102 (43+59) очка в этом сезоне, что является его личным рекордом.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 из 41 броска по воротам.

У гостей голевой передачей отметился российский защитник Егор Замула.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, набрав 100 очков. Это первая команда в сезоне, гарантировавшая себе выход в плей-офф. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 82 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ (0:0, 1:2, 4:3, 1:0)

Голы: Лотон — 12 (Конекны, Санхейм), 22:58 — 0:1. Пелинг — 10 (бол., Лотон, Замула), 31:39 — 0:2. Зибанежад — 24 (бол., Панарин, Фокс), 35:28 — 1:2. Бродзински — 6 (Какко), 41:23 — 2:2. Лафренье — 21, 42:57 — 3:2. Конекны — 31, 46:45 — 3:3. Трочек — 25 (мен., Зибанежад), 49:34 — 4:3. Типпетт — 26 (Фрост), 51:45 — 4:4. Лафренье — 22 (Трочек, Панарин), 53:59 — 5:4. Форстер — 18, 56:29 — 5:5. Фокс — 15 (Трочек, Панарин), 60:36 — 6:5.

Вратари: Шестеркин — Эрссон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (9+9+8+1) — 41 (15+12+14+0).

Наши: Панарин (21.19/3/+1) — Замула (19.31/3/-1).

27 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.