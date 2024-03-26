«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 27 марта. Игра состоится на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Филадельфия» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Филадельфия» идет на 7-й строчке «Востока», имея в своем активе 81 очко.

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