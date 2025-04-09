«Рейнджерс» сыграет с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 9 на 10 апреля. Матч пройдет на крытой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Рейнджерс» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 79 очков в 77 играх и занимает девятое место в Восточной конференции. «Флайерз» располагаются на 16-й строчке на Востоке (у команды — 71 очко в 77 встречах).

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