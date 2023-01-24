«Рейнджерс» победили «Флориду», Панарин сделал ассистентский хет-трик

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев сделал дубль Мика Зибанежад, по одной шайбе у Адама Фокса, Джимми Веси, Алексиса Лафренье и Филипа Хытила. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевых передачи. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков.

У гостей отличились Картер Верхэге и Александр Барков.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 47 матчах. «Флорида» идет на десятой строчке с 51 очком в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Фокс — 10 (Панарин, Зибанежад), 3:03 — 1:0. Верхэге — 23 (бол., Лунделл, Луостаринен), 5:56 — 1:1. Зибанежад — 21 (бол., Панарин, Фокс), 17:21 — 2:1. Веси — 8 (Гудроу, Трочек), 35:03 — 3:1. Лафренье — 6 (Какко, Хытил), 47:56 — 4:1. Зибанежад — 22 (Панарин, Фокс), 48:10 — 5:1. Барков — 13 (Ткачак, Монтур), 51:02 — 5:2. Хытил — 13 (п.в., Какко, Лафренье), 56:49 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Лион (52:18 — 56:49).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (6+7+13) — 35 (8+14+13).

Наши: Кравцов (8.05/0/0), Панарин (17.52/1/+2) — Денисенко (16.17/3/-2).

24 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17121 зритель.