«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в серии финала Восточной конференции НХЛ. Их первая встреча пройдет 23 мая, начало — в 03.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание матчей «Пантерз» с клубом из Нью-Йорка в плей-офф НХЛ.

В Кубке Стэнли серия игр продолжается до четырех побед одной из команд и может продлиться до семи встреч.

Расписание матчей серии полуфинала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида»

23 мая. 03.00. «Рейнджерс» — «Флорида»

25 мая. 03.00. «Рейнджерс» — «Флорида»

26 мая. 22.00. «Флорида» — «Рейнджерс»

29 мая. 03.00. «Флорида» — «Рейнджерс»

Следующие три матча пройдут при необходимости: пятый — 31 мая (03.00), шестой — 2 июня (03.00), седьмой — 4 июня (03.00).

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» прошли «Каролину» в шести встречах — 4-2, а «Флорида» победила в шести матчах «Бостон» (4-2).

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