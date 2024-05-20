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Сегодня, 18:00

«Рейнджерс» — «Флорида»: даты и время начала матчей — расписание игр серии плей-офф НХЛ

1-й матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида» пройдет 23 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Рейнджерс» Винсент Трочек и Артемий Панарин.
Винсент Трочек (слева) празднует гол с Артемием Панариным.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в серии финала Восточной конференции НХЛ. Их первая встреча пройдет 23 мая, начало — в 03.00 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание матчей «Пантерз» с клубом из Нью-Йорка в плей-офф НХЛ.

В Кубке Стэнли серия игр продолжается до четырех побед одной из команд и может продлиться до семи встреч.

Расписание матчей серии полуфинала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида»

  • 23 мая. 03.00. «Рейнджерс» — «Флорида»
  • 25 мая. 03.00. «Рейнджерс» — «Флорида»
  • 26 мая. 22.00. «Флорида» — «Рейнджерс»
  • 29 мая. 03.00. «Флорида» — «Рейнджерс»

Следующие три матча пройдут при необходимости: пятый — 31 мая (03.00), шестой — 2 июня (03.00), седьмой — 4 июня (03.00).

Во втором раунде плей-офф НХЛ «Рейнджерс» прошли «Каролину» в шести встречах — 4-2, а «Флорида» победила в шести матчах «Бостон» (4-2).

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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