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Сегодня, 05:52

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла вперед в финальной серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский в воротах.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции — 3:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер на 3-й минуте второго периода забил, когда команда играла в меньшинстве. Спустя 5 минут защитник Густав Форслинг сравнял счет. В середине третьего периода Антон Лунделл вывел «Пантерз» вперед. В концовке Сэм Беннет забросил в пустые ворота. Однако «Рейнджерс» удалось отыграть одну шайбу до финальной сирены — отличился Алексис Лафренье.

Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Его признали третьей звездой встречи.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится 2 июня.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Крайдер — 8 (мен., Зибанежад), 22:04 — 1:0. Форслинг — 4 (Беннетт, Экблад), 28:21 — 1:1. Лунделл — 3 (Луостаринен), 50:22 — 1:2. Беннетт — 5 (п.в.), 58:08 — 1:3. Лафренье — 8 (Зибанежад), 59:10 — 2:3.

Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:08) — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (11+6+10) — 37 (8+13+16).

Наши: Панарин (23.04/4/-1) — Куликов (13.09/1/0), Тарасенко (11.49/2/+1).

31 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в сериия: 2-3.

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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