«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Панарин сделал дубль и забил победный буллит

«Рейнджерс» дома обыграли «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев дважды забил Артемий Панарин, еще одна шайба на счету Адама Фокса. У гостей отличились Мэттью Ткачак, Ээту Лоуостаринен и Картер Верхаге.

«Рейнджерс» победили в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок выполнил Артемий Панарин, нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко не реализовал свою попытку, которая стала последней для его команды.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков, у российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 34 отраженных броска.

«Рейнджерс» вышли на первое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 98 очками в 71 матче. «Флорида» идет на третьей строке с 95 очками в 70 играх.

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Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 23 (Махура, Верхэге), 8:18 — 0:1. Луостаринен — 12 (Райнхарт, Балинскис), 20:21 — 0:2. Фокс — 14 (бол., Трочек, Зибанежад), 26:22 — 1:2. Панарин — 42 (Трочек, Фокс), 28:23 — 2:2. Верхэге — 32 (Монтур, Ткачак), 55:52 — 2:3. Панарин — 43 (Джонс, Трочек), 56:35 — 3:3.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (8+15+10+4) — 30 (11+12+3+4).

Наши: Панарин (23.26/7/+1) — Тарасенко (14.02/2/-1).

24 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.