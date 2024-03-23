«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 24 марта. Игра состоится на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Флорида» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Флорида» идет на 4-й строчке «Востока», имея в своем активе 94 очка.

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