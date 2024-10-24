«Рейнджерс» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 25 октября. Игра пройдет на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Рейнджерс» — «Флорида» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Рейнджерс» набрали 11 очков в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида» — 9 очков за восемь. В предыдущих играх «Рейнджерс» победили «Монреаль» (7:2), а «Флорида» уступила «Миннесоте» (1:5).