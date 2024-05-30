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Сегодня, 21:00

«Рейнджерс» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» примет «Флориду» 31 мая в матче плей-офф НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» дома на арене «Мэдисон-сквер-гарден» примет «Флориду» в пятом матче серии финала Восточной конференции НХЛ 31 мая. Игра в Нью-Йорке (США) начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Пантерз» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 2-2. Ранее, 29 мая, «Флорида» дома на своем льду в Санрайзе в овертайме одержала победу над «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Ознакомиться с расписанием игр серии плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» можно по ссылке на наш материал.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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