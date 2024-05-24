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«Рейнджерс» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ онлайн

«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Востока НХЛ 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» сыграет с «Флоридой» во втором матче финальной серии Восточной конференции НХЛ в ночь на субботу, 25 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В первом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла «Рейнджерс» — 3:0.

За «Нью Йорк» выступают голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. В составе «Пантерз» играют вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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