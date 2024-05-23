Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

«Рейнджерс» — «Флорида»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Флорида» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Мэттью Ткачак, Картер Верхэге и Сэм Беннетт, забросивший в пустые ворота, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска. У команды из Нью-Йорка голкипер Игорь Шестеркин сделал 24 сейва, форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Ирина Шейк снялась для рекламной кампании Gloria Jeans
Комитет палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $884 млрд
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Россия примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
В России почти треть домов продают площадью менее 60 кв. м
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Тренер Морис поделился мнением о незасчитанном голе «Флориды» в матче с «Рейнджерс»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Бобровский не оставил «Рейнджерс» ни шанса. «Флорида» уверенно забрала первый матч
Бобровский отметил атмосферу в «Мэдисон Сквер Гарден» после матча «Флориды» с «Рейнджерс»
Бобровский признан первой звездой матча с «Рейнджерс»
«Флорида» победила «Рейнджерс» в стартовом матче полуфинала плей-офф НХЛ, Бобровский сыграл на ноль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Бобровский признан первой звездой матча с «Рейнджерс»

Бобровский оформил второй сухой матч в плей-офф НХЛ