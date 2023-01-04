«Рейнджерс» обыграл «Каролину». Панарин и Свечников набрали по одному очку

«Рейнджерс» выиграли у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» потерпели первое поражение после серии из 11 побед.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом в составе победителей. Его соотечественник и одноклубник Виталий Кравцов сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)

Голы: Бернс — 5 (Штястны, Слэвин), 7:24 — 0:1. Труба — 3 (бол., Кравцов, Хытил), 16:26 — 1:1. Нечас — 17 (Свечников, Штястны), 16:42 — 1:2. Зибанежад — 19 (бол.), 36:45 — 2:2. Чатфилд — 2 (Терявяйнен), 37:14 — 2:3. Панарин — 11 (Линдгрен, Фокс), 40:36 — 3:3. Миллер — 3 (Зибанежад, Какко), 50:27 — 4:3. Хытил — 9 (бол., п.в., Миллер, Труба), 58:57 — 5:3.

Вратари: Шестеркин — Кочетков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (6+11+14) — 23 (9+7+7).

Наши: Кравцов (13.58/2/0), Панарин (23.41/3/0) — Свечников (21.35/2/+1).

4 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17747 зрителей.