«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Каролина

«Рейнджерс» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 14 очков в 13 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» с 14 очками в 11 играх идут на шестой строчке «Востока».