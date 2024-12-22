«Рейнджерс» проиграли «Каролине», вратарь Кочетков сделал две голевые передачи

«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У хозяев шайбу забросил Джимми Веси. У гостей голевыми передачами отметились нападающий Андрей Свечников, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков (дубль). На счету голкипера «Харрикейнз» 22 сейва. Вратарь клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

«Рейнджерс» с 33 очками занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 43 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Веси — 3 (Руведел, Эдстрем), 0:17 — 1:0. Каррье — 4 (Дж. Слэвин, Стаал), 29:14 — 1:1. Рословик — 14 (бол., Орлов, Кочетков), 34:32 — 1:2. Ахо — 10 (п.в., Свечников, Кочетков), 58:18 — 1:3.

Вратари: Шестеркин (57:33 — 58:18, 58:30) — Кочетков.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (5+8+10) — 31 (6+16+9).

Наши: Панарин (20.29/1/-1) — Орлов (19.56/0/0), Свечников (16.22/5/0).

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.