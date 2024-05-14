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Сегодня, 04:39

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ, у Кузнецова победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Джордан Стаал, Евгений Кузнецов, Джордан Мартинук и Мартин Нечас, забивший в пустые ворота, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У хозяев шайбу забросил Джейком Труба, вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27.

Счет в серии 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 16 мая.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Труба — 1 (мен.), 26:23 — 1:0. Стаал — 1 (Орлов), 43:33 — 1:1. Кузнецов — 4 (Шей, Котканиеми), 46:39 — 1:2. Мартинук — 2 (Друри, Нечас), 49:56 — 1:3. Нечас — 3 (п.в., Друри, Чатфилд), 56:31 — 1:4.

Вратари: Шестеркин (56:16 — 56:31) — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (9+6+6) — 28 (9+9+10).

Наши: Панарин (17.09/1/-2) — Кузнецов (12.37/2/+1), Орлов (19.34/0/+2), Свечников (17.11/0/-1).

14 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 3-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
3
28
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