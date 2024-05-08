Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:13

«Рейнджерс» обыграл во втором овертайме «Каролину». Шестеркин сделал 54 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
8 мая. Рейнджерс — Каролина — 4:3.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» во втором овертайме во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3 2ОТ. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Теперь у него четыре ассиста в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Российский форвард «Харрикейнз» отметился голевой передачей, а защитник Дмитрий Орлов — голом.

Третий матч в серии состоится 10 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 1 (Миллер, Веннберг), 10:53 — 1:0. Гюнцель — 2 (Ахо, Свечников), 15:07 — 1:1. Орлов — 2 (Шей, Ахо), 19:54 — 1:2. Лафренье — 2 (Фокс, Панарин), 27:32 — 2:2. Гюнцель — 3 (Ахо, Деанджело), 38:18 — 2:3. Крайдер — 3 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 3:3. Трочек — 5 (бол., Зибанежад, Панарин), 87:24 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 39 (11+9+9+10) — 57 (13+12+17+15).

Наши: Панарин (32.24/3/+1) — Орлов (25.56/3/0), Свечников (26.50/2/+2).

8 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 2-0.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
4
63
Читайте также
Торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина: дата и время начала трансляции
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Огонь в серии «Каролины» и «Рейнджерс»: Свечников снес Шестеркина, игра дошла до второго овертайма
Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»
Кузнецов пропустил второй матч с «Каролиной»
«Даллас» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца
«Флорида» — «Бостон»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кузнецов пропустил второй матч с «Каролиной»

Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»