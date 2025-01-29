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Сегодня, 05:35

«Каролина» победила «Рейнджерс», Свечников набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» на выезде выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Российский форвард Андрей Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу. Всего у 24-летнего россиянина 37 (17+20) очков в 51 игре этого сезона.

Также по одной шайбе забросили Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

В воротах «Рейнджерс» в этом матче играл российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

«Каролина» набрала 66 очков в 51 матче и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 52 очка в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Свечников — 16 (Холл, Котканиеми), 0:56 — 0:1. Свечников — 17 (Рантанен, Блэйк), 39:29 — 0:2. Ахо — 17 (Свечников), 41:04 — 0:3. Джарвис — 19 (Мартинук), 42:30 — 0:4.

Вратари: Шестеркин — Андерсен.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 22 (10+9+3) — 26 (8+10+8).

Наши: Панарин (21.39/2/-3) — Орлов (18.14/0/+1), Свечников (17.51/4/+3).

29 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17629 зрителей.

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Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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