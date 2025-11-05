«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине», Кочетков сделал 25 сэйвов

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Шайбы забросили Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 25 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Кочетков провел первый матч в этом сезоне НХЛ, «Каролина» поместила голкипера в список травмированных 14 октября. После чего он был отправлен в АХЛ и провел один матч за «Чикаго Вулвз».

«Каролина» набрала 16 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 14 очков в 14 играх.