«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине», Кочетков сделал 25 сэйвов

5 ноября, 05:37
«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.
Шайбы забросили Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис.
Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 25 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Кочетков провел первый матч в этом сезоне НХЛ, «Каролина» поместила голкипера в список травмированных 14 октября. После чего он был отправлен в АХЛ и провел один матч за «Чикаго Вулвз».
«Каролина» набрала 16 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 14 очков в 14 играх.
Андрей Андрей
Пора убирать Салли.
05.11.2025
Maks
Панарину надо определится с будущим контрактом и командой.
05.11.2025
True Timati
Салливан не помог Рейнджерс, с Лавиолеттом было даже лучше. Обмен Крайдера не обмен Зибанежада не пошел на пользу никому. Панарин... Там Ларионову надо помочь в КХЛ. Шестеркин - заложник контракта
05.11.2025
ГлавПатриот
Панарину надо повторить честное интервью за политику, и игра наладится.
05.11.2025
VVVor
Про Шестеркина написали, а то что Кочетков на ноль отстоял тишина:man_shrugging:
05.11.2025
Андрей Андрей
Петя вообще пропускать не хочет,интересно как он сиграет с другими командами?
05.11.2025
nikola mozaev
Рейнджерс играют отвратительно: Шестеркин не выручает, Панарин на серии из шести матчей без очков. На сегодня Рейнджерс - это одна из худших команд НХЛ!
05.11.2025