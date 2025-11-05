Видео
5 ноября, 05:37

«Рейнджерс» дома проиграли «Каролине», Кочетков сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3.

Шайбы забросили Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 25 сэйвов и был признан первой звездой встречи. Кочетков провел первый матч в этом сезоне НХЛ, «Каролина» поместила голкипера в список травмированных 14 октября. После чего он был отправлен в АХЛ и провел один матч за «Чикаго Вулвз».

«Каролина» набрала 16 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 14 очков в 14 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Каролина
7

  • Андрей Андрей

    Пора убирать Салли.

    05.11.2025

  • Maks

    Панарину надо определится с будущим контрактом и командой.

    05.11.2025

  • True Timati

    Салливан не помог Рейнджерс, с Лавиолеттом было даже лучше. Обмен Крайдера не обмен Зибанежада не пошел на пользу никому. Панарин... Там Ларионову надо помочь в КХЛ. Шестеркин - заложник контракта

    05.11.2025

  • ГлавПатриот

    Панарину надо повторить честное интервью за политику, и игра наладится.

    05.11.2025

  • VVVor

    Про Шестеркина написали, а то что Кочетков на ноль отстоял тишина:man_shrugging:

    05.11.2025

  • Андрей Андрей

    Петя вообще пропускать не хочет,интересно как он сиграет с другими командами?

    05.11.2025

  • nikola mozaev

    Рейнджерс играют отвратительно: Шестеркин не выручает, Панарин на серии из шести матчей без очков. На сегодня Рейнджерс - это одна из худших команд НХЛ!

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Шестеркин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Каролина Харрикейнз
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя