В пятницу «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября в Нью-Йорке. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция «Рейнджерс» — «Каролина» будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры НХЛ с помощью матч-центра.

«Рейнджерс» с 14 очками лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» с 12 баллами располагаются на второй строчке.

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