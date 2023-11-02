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Сегодня, 20:30

«Рейнджерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Артемий Панарин.
Артемий Панарин (в центре).
Фото USA Today Sports
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В пятницу «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября в Нью-Йорке. Игра пройдет на льду арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция «Рейнджерс» — «Каролина» будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры НХЛ с помощью матч-центра.

«Рейнджерс» с 14 очками лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнз» с 12 баллами располагаются на второй строчке.

Подробную информацию о способах просмотра игр НХЛ в России читайте по ссылке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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