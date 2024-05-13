«Рейнджерс» сыграет с «Каролиной» в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли в ночь с понедельника на вторник, 14 мая. Встреча пройдет на ледовой арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке. Начало игры — в 02:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи "Рейнджерс" — «Каролина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции плей-офф НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Счет в серии: 3-1 в пользу команды из Нью-Йорка.

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