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Сегодня, 03:30

«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» — 4:3. Счет в серии 1-0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал Мика Зибанежад, по шайбе забросили Винсент Трочек и Артемий Панарин, который забил победный гол, вратарь Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25. У «Харрикейнз» отличились Джейкоб Славин, Мартин Нечас и Сет Джарвис, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

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Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в первом матче серии плей-офф, Панарин забросил шайбу