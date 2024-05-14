«Рейнджерс» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» — 4:1 Счет в серии 2-3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Харрикейнз» отличились Джордан Стаал, Евгений Кузнецов, Джордан Мартинук и Мартин Нечас, забивший в пустые ворота, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У хозяев шайбу забросил Джейком Труба, вратарь Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27.

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