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НХЛ

Сегодня, 06:05

«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Коламбус», у Панарина два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Крис Крайдер и Алекс Лафренье, который оформил дубль и реализовал победный буллит, форвард Артемий Панарин сделал две результативные передачи. У «Блю Джэкетс» шайбы на счету Джастина Данфорта, Адама Фантилли и Шон Курали, у Дмитрия Воронкова результативный пас.

После этого матча «Рейнджерс» с 23 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дэнфорт — 4 (Гудбрэнсон, Веренски), 16:26 — 0:1. Крайдер — 10 (Густафссон, Уилер), 18:46 — 1:1. Лафренье — 6 (Трочек, Панарин), 31:17 — 2:1. Фантилли — 4 (Воронков), 32:35 — 2:2. Керали — 5 (Тексье, Гудбрэнсон), 32:54 — 2:3. Лафренье — 7 (Крайдер, Панарин), 59:49 — 3:3.

Победный буллит: Лафренье.

Вратари: Куик (57:56 — 59:49) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 40 (7+15+17+1) — 29 (7+16+3+3).

Наши: Панарин (28.02/8/0) — Воронков (11.26/1/0), Марченко (12.52/1/0), Проворов (27.15/1/0), Чинахов (13.46/0/-1).

13 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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