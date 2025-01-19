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Сегодня, 05:38

«Рейнджерс» по буллитам победили «Коламбус», Шестеркин и Тарасов сыграли на ноль

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 1:0.

Победный буллит реализовал Винсент Трочек, Артемий Панарин не сумел забить. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил все 27 бросков и не пропустил в серии буллитов, голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов сделал 26 сейвов.

В текущем сезоне Панарин провел 43 матча, в которых набрал 47 (19+28) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 47 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Коламбус» с 51 очком — на седьмой строчке.

2
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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