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Сегодня, 05:59

Ничушкин помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 44 из 46 бросков по своим воротам.

Российский нападающий Артемий Панарин — единственный среди игроков «Рейнджерс», кто реализовал свою попытку в серии буллитов. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 42 из 44 бросков.

«Колорадо» набрал 9 очков и идет на 4-м месте в Западной конференции. «Рейнджерс» располагается на 12-й строчке в Восточной конференции.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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