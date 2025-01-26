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Сегодня, 23:38

«Рейнджерс» проиграли «Колорадо», Панарин забил и отдал голевую

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Рейнджерс» дома уступили «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Еще по шайбе у хозяев забросили Сэм Кэррик, Винсент Трочек и Уильям Борген.

Защитник гостей Кайл Макар набрал 3 (2+1) очка. По голу в активе Джека Друри, Юсо Пярссинена и Арттури Лехконена.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» (52 очка) после 49 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (60) идет шестым на «Западе» после 51 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Друри — 4 (Миддлтон, Друэн), 5:43 — 0:1. Макар — 17 (Нечас, Маккиннон), 6:26 — 0:2. Кэррик — 5 (Ремпе, Вааканайнен), 7:10 — 1:2. Трочек — 15 (Лафренье, Панарин), 8:36 — 2:2. Макар — 18 (бол., Маккиннон, Нечас), 14:36 — 2:3. Пярссинен — 4 (Миттельштадт), 36:01 — 2:4. Борген — 3 (Смит, Куилль), 38:05 — 3:4. Панарин — 21 (Трочек, Смит), 55:02 — 4:4. Лехконен — 20 (Макар), 59:45 — 4:5.

Вратари: Шестеркин — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (10+13+15) — 21 (12+6+3).

Наши: Панарин (23.57/5/0) — -.

26 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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