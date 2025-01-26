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Сегодня, 20:00

«Рейнджерс» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Колорадо» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Мика Зибанежад.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, начало — в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рейнджерс» — «Колорадо» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш»: трансляция матча в прямом эфире (видео)

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команды встретятся во второй раз в сезоне. 15 января «Колорадо» обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2ОТ.

«Рейнджерс» набрали 52 очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Колорадо» провел 50 матчей и набрал 58 очков. В предыдущей игре сезона «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию» (6:1), а «Колорадо» уступил «Бостону» (1:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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