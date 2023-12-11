Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:41

«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Панарин отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Мика Зибанежад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уильям Кулле, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Кингз» единственный гол на счету Филлипа Дано.

Панарин продлил результативную серию в домашних матчах до 11 матчей с начала сезона и побил достижение Уэйна Гретцки (серия из 10 игр в сезоне-1996/97). На данный момент 32-летний россиянин набрал 38 (16+22) очков в 26 матчах сезона.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 36 очками — на третьей строчке «Запада».

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Обсудить
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Российские десантники зачистили укрепления ВСУ в зоне спецоперации
Американский F-16 потерпел крушение в Желтом море во время учений
Популярное видео
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Чикаго», у Овечкина результативная передача

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Монреаль»