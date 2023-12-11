«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес», Панарин отметился результативной передачей

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Мика Зибанежад, Джимми Веси, Джонни Бродзински и Уильям Кулле, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Кингз» единственный гол на счету Филлипа Дано.

Панарин продлил результативную серию в домашних матчах до 11 матчей с начала сезона и побил достижение Уэйна Гретцки (серия из 10 игр в сезоне-1996/97). На данный момент 32-летний россиянин набрал 38 (16+22) очков в 26 матчах сезона.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 36 очками — на третьей строчке «Запада».