«Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» в НХЛ, Панарин отдал голевую передачу, Шестеркина заменили при счете 0:5

«Рейнджерс» на домашнем льду уступили «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу хозяев забросил Филип Хытил. Россиянин Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина во втором периоде заменили при счете 0:5.

У гостей по два очка набрали Алекс Тюркотт (1+1), Адриан Кемпе (1+1), Анже Копитар (0+2), Уоррен Фогеле (1+1) и Куинтон Байфилд (1+1). Еще один голу на счету Филлипа Дано.

«Рейнджерс» (31 очко) занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (39) идет четвертым на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Голы: Тюркотт — 3 (Кемпе, Копитар), 7:05 — 0:1. Фогеле — 8 (Байфилд, Жанно), 15:06 — 0:2. Байфилд — 4 (Фогеле, Андерсон), 22:46 — 0:3. Кемпе — 15 (Копитар, Тюркотт), 24:40 — 0:4. Дано — 3 (Кларк, Томас), 25:04 — 0:5. Хытил — 6 (Манчини, Панарин), 32:17 — 1:5.

Вратари: Шестеркин (Куик, 25:04) — Кемпер.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 32 (8+14+10) — 34 (17+7+10).

Наши: Панарин (14.22/1/-2) — Гавриков (24.23/5/+1).

14 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.