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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин и Адам Фокс.
Фото Getty Images
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«Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 14 декабря. Матч пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в в Нью-Йорке (США). Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Официальных трансляций игры НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Рейнджерс» провели 28 матчей и набрали 31 очко, в предыдущей игре команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина победила «Баффало» (3:2). У «Лос-Анджелес» — 37 очков в 29 играх, предыдущим соперником команды Владислава Гаврикова был «Нью-Джерси» (1:3).

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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