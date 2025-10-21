Видео
21 октября, 04:42

«Миннесота» обыграла «Рейнджерс» в гостях, Юров забил первый гол в НХЛ

Павел Лопатко

«Миннесота» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Миннесоту» забил российский нападающий Данила Юров, для которого этот гол стал первым в сезоне НХЛ. Также шайбы на счету шведа Юнаса Бродина и россиянина Кирилла Капризова.

Единственный гол «Рейнджерс» забил российский форвард Артемий Панарин.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает восьмое место в Западной конференции (семь очков после семи матчей). «Рейнджерс» идут на девятом месте в Восточной конференции (восемь матчей, семь очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Миннесота
19

  • ОстроV Zаячий

    Ну по минус 2 у них только с Вашингтоном. И вообще минус 2 для обоих нехарактерно.

    21.10.2025

  • True Timati

    Рейнджерс в целом куйня. Не полная, благо Игорь больше двух не пропускает. Но это очередной пропуск командой ПО и прощание Панарина с Бродвеем. Юрова с почином!

    21.10.2025

  • Догада

    у кого что болит, тот о том и говорит

    21.10.2025

  • Андрей Андрей

    у Шестеркина время 29 минут.

    21.10.2025

  • Андрей Андрей

    Каролина это название кладбища, пока там старый вдаделец рулит,великий специалист Родик не одного хоккеиста запорет.

    21.10.2025

  • baruv

    Канадец) Никишин тоже приживается в Каролине, правда куда то пропал...

    21.10.2025

  • Андрей Андрей

    Демид уже 5 очков наколотил.

    21.10.2025

  • baruv

    Авансом)

    21.10.2025

  • Андрей Андрей

    один финн уже отблагодарил Колорадо, ты хочешь что бы Марнер зарыл Таронту?

    21.10.2025

  • Андрей Андрей

    шестой? ты приписками занимаешься? я тоже хочу приписать.

    21.10.2025

  • Улыбнись и люди потянутся

    Интересно, что мешало "самим" дать забить Овечкину не российскому вратарю, и при этом "самим" сделать по хет-трику?))) Или было мало матчей, когда Ови забивал, но Вашингтон авоську получал в ответ?)) Притянуто за заячьи уши.

    21.10.2025

  • nikola mozaev

    Юрова с почином! Первый гол в новой лиге всегда очень важен.

    21.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Все получили, что хотели. Овечкин смог забросить первую шайбу не российскому вратарю. А теперь можно и самим результативность поправить.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    А Паша там 7-й голешник оформил уже... Вегас - машина! Крутой состав, игра. Интересно, потерпит ли Каролина первое поражение в сезоне в матче двух лучших команд Конференций? Интересно так же будет, если в финале КС будет заруба Торонто-Вегас и Марнер забьет победный гол для Вегаса в ворота бывшего клуба.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Ну хоть так. Все получили что хотели, кроме Рейнджерс: Артемий забил, Игорь нормально наотбивал, Кир забил, Сота победил.

    21.10.2025

  • Капитон Матроскин

    Кира с 5-м.

    21.10.2025

  • За спорт!

    Молодец земеля!

    21.10.2025

  • baruv

    Данилу с голевым дебютом. Артемия со вторым голом, Кирилла с шестым!

    21.10.2025

