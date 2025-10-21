«Миннесота» обыграла «Рейнджерс» в гостях, Юров забил первый гол в НХЛ

«Миннесота» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. За «Миннесоту» забил российский нападающий Данила Юров, для которого этот гол стал первым в сезоне НХЛ. Также шайбы на счету шведа Юнаса Бродина и россиянина Кирилла Капризова. Единственный гол «Рейнджерс» забил российский форвард Артемий Панарин. «Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает восьмое место в Западной конференции (семь очков после семи матчей). «Рейнджерс» идут на девятом месте в Восточной конференции (восемь матчей, семь очков). НХЛ. Регулярный чемпионат

21 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Миннесота

ОстроV Zаячий Ну по минус 2 у них только с Вашингтоном. И вообще минус 2 для обоих нехарактерно. 21.10.2025

True Timati Рейнджерс в целом куйня. Не полная, благо Игорь больше двух не пропускает. Но это очередной пропуск командой ПО и прощание Панарина с Бродвеем. Юрова с почином! 21.10.2025

Догада у кого что болит, тот о том и говорит 21.10.2025

Андрей Андрей у Шестеркина время 29 минут. 21.10.2025

Андрей Андрей Каролина это название кладбища, пока там старый вдаделец рулит,великий специалист Родик не одного хоккеиста запорет. 21.10.2025

baruv Канадец) Никишин тоже приживается в Каролине, правда куда то пропал... 21.10.2025

Андрей Андрей Демид уже 5 очков наколотил. 21.10.2025

baruv Авансом) 21.10.2025

Андрей Андрей один финн уже отблагодарил Колорадо, ты хочешь что бы Марнер зарыл Таронту? 21.10.2025

Андрей Андрей шестой? ты приписками занимаешься? я тоже хочу приписать. 21.10.2025

Улыбнись и люди потянутся Интересно, что мешало "самим" дать забить Овечкину не российскому вратарю, и при этом "самим" сделать по хет-трику?))) Или было мало матчей, когда Ови забивал, но Вашингтон авоську получал в ответ?)) Притянуто за заячьи уши. 21.10.2025

nikola mozaev Юрова с почином! Первый гол в новой лиге всегда очень важен. 21.10.2025

ОстроV Zаячий Все получили, что хотели. Овечкин смог забросить первую шайбу не российскому вратарю. А теперь можно и самим результативность поправить. 21.10.2025

Капитон Матроскин А Паша там 7-й голешник оформил уже... Вегас - машина! Крутой состав, игра. Интересно, потерпит ли Каролина первое поражение в сезоне в матче двух лучших команд Конференций? Интересно так же будет, если в финале КС будет заруба Торонто-Вегас и Марнер забьет победный гол для Вегаса в ворота бывшего клуба. 21.10.2025

Капитон Матроскин Ну хоть так. Все получили что хотели, кроме Рейнджерс: Артемий забил, Игорь нормально наотбивал, Кир забил, Сота победил. 21.10.2025

Капитон Матроскин Кира с 5-м. 21.10.2025

За спорт! Молодец земеля! 21.10.2025