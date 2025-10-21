«Миннесота» обыграла «Рейнджерс» в гостях, Юров забил первый гол в НХЛ

21 октября, 04:42
«Миннесота» победила «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
За «Миннесоту» забил российский нападающий Данила Юров, для которого этот гол стал первым в сезоне НХЛ. Также шайбы на счету шведа Юнаса Бродина и россиянина Кирилла Капризова.
Единственный гол «Рейнджерс» забил российский форвард Артемий Панарин.
«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает восьмое место в Западной конференции (семь очков после семи матчей). «Рейнджерс» идут на девятом месте в Восточной конференции (восемь матчей, семь очков).
ОстроV Zаячий
Ну по минус 2 у них только с Вашингтоном. И вообще минус 2 для обоих нехарактерно.
21.10.2025
True Timati
Рейнджерс в целом куйня. Не полная, благо Игорь больше двух не пропускает. Но это очередной пропуск командой ПО и прощание Панарина с Бродвеем. Юрова с почином!
21.10.2025
Догада
у кого что болит, тот о том и говорит
21.10.2025
Андрей Андрей
у Шестеркина время 29 минут.
21.10.2025
Андрей Андрей
Каролина это название кладбища, пока там старый вдаделец рулит,великий специалист Родик не одного хоккеиста запорет.
21.10.2025
baruv
Канадец) Никишин тоже приживается в Каролине, правда куда то пропал...
21.10.2025
Андрей Андрей
Демид уже 5 очков наколотил.
21.10.2025
baruv
Авансом)
21.10.2025
Андрей Андрей
один финн уже отблагодарил Колорадо, ты хочешь что бы Марнер зарыл Таронту?
21.10.2025
Андрей Андрей
шестой? ты приписками занимаешься? я тоже хочу приписать.
21.10.2025
Улыбнись и люди потянутся
Интересно, что мешало "самим" дать забить Овечкину не российскому вратарю, и при этом "самим" сделать по хет-трику?))) Или было мало матчей, когда Ови забивал, но Вашингтон авоську получал в ответ?)) Притянуто за заячьи уши.
21.10.2025
nikola mozaev
Юрова с почином! Первый гол в новой лиге всегда очень важен.
21.10.2025
ОстроV Zаячий
Все получили, что хотели. Овечкин смог забросить первую шайбу не российскому вратарю. А теперь можно и самим результативность поправить.
21.10.2025
Капитон Матроскин
А Паша там 7-й голешник оформил уже... Вегас - машина! Крутой состав, игра. Интересно, потерпит ли Каролина первое поражение в сезоне в матче двух лучших команд Конференций? Интересно так же будет, если в финале КС будет заруба Торонто-Вегас и Марнер забьет победный гол для Вегаса в ворота бывшего клуба.
21.10.2025
Капитон Матроскин
Ну хоть так. Все получили что хотели, кроме Рейнджерс: Артемий забил, Игорь нормально наотбивал, Кир забил, Сота победил.
21.10.2025
Капитон Матроскин
Кира с 5-м.
21.10.2025
За спорт!
Молодец земеля!
21.10.2025
baruv
Данилу с голевым дебютом. Артемия со вторым голом, Кирилла с шестым!
21.10.2025