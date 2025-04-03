Гол с передачи Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой» в овертайме

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победный гол забил Винс Трочек с передачи российского нападающего Артемия Панарина. Также 33-летний россиянин в основное время забил один гол и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 79 очков в 75 матчах и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 89 очков в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Нюквист — 9 (бол., Юханссон, Зуккарелло), 9:00 — 0:1. Шнайдер — 6 (Вааканайнен, Панарин), 12:45 — 1:1. Фэйбер — 8 (Юханссон, Годро), 15:00 — 1:2. К. Миллер — 7 (Д. Миллер, Борген), 22:51 — 2:2. Крайдер — 20, 27:21 — 3:2. Юханссон — 9 (мен., Нюквист, Фэйбер), 29:50 — 3:3. Панарин — 34, 38:56 — 4:3. Росси — 23 (Болди), 40:22 — 4:4. Трочек — 22 (Панарин, К. Миллер), 60:24 — 5:4.

Вратари: Шестеркин — Густавссон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (18+13+7+1) — 24 (7+11+6+0).

Наши: Панарин (19.09/7/+2) — Тренин (8.57/1/-1).

3 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.