20 октября, 22:20
«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 21 октября. Игра пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, стартовове вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» набрали 7 очков в 7 матчах. «Миннесота» провела 6 матчей и набрала 5 очков.