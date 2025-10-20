«Рейнджерс» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 21 октября. Игра пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, стартовове вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» : прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Миннесота

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Рейнджерс» набрали 7 очков в 7 матчах. «Миннесота» провела 6 матчей и набрала 5 очков.