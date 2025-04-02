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2 апреля, 22:40

«Рейнджерс» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Рейнджерс» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 3 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Рейнджерс» и «Миннесота» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 3 апреля. Начало игры на ледовой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) — в 2.00 по московскому времени.

«Рейнджерс» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Рейнджерс» — «Миннесота» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляции матчей НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Рейнджерс» победили «Сан-Хосе» (6:1) и с 77 очками после 74 матчей занимают 10-е место на «Востоке». «Миннесота» после поражения от «Нью-Джерси» (2:3 Б) с 88 очками после 75 матчей расположилась на восьмой строчке Западной конференции.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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