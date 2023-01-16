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Сегодня, 03:31

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Единственную шайбу хозяев забросил Артемий Панарин, у гостей отличились Кирби Дак и Коул Кофилд.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отбил 29 бросков из 31 по своим воротам.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 55 очками в 44 матчах. «Монреаль» идет на 15-й строчке с 39 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дак — 8 (бол., Дворак, Кофилд), 24:54 — 0:1. Панарин — 12 (Хытил, Миллер), 36:03 — 1:1. Кофилд — 26 (Сузуки, Армиа), 48:56 — 1:2.

Вратари: Шестеркин — Монтембо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (14+12+13) — 31 (10+12+9).

Наши: Кравцов (12.31/1/0), Панарин (20.33/7/0) — Дадонов (14.50/4/0).

16 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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