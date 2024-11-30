«Рейнджерс» сыграет с «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 30 ноября. Игра состоится на спортивной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Монреаль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Нью-Йорк» набрал 25 очков в 22-х матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Канадиенс» располагаются на 16-й строчке на Востоке (у команды — 19 очков в 22-х играх).

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