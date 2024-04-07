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7 апреля, 22:30

«Рейнджерс» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Монреаль» 8 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем льду сыграет против «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с воскресенья на понедельник, 8 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Монреаль» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 108 очков. «Монреаль» идет на 15-й строчке «Востока», имея в своем активе 70 очков.

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