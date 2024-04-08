Сегодня, 06:00
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Монреаль» — 5:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал Артемий Панарин, 3 (2+1) очка у Мики Зибанежада, еще по голу забили Крис Крайдер и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 броска из 29. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.
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