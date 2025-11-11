Видео
11 ноября, 05:41

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Гавриков забил гол, у Панарина — дубль

Павел Лопатко

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл» в домашнем матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей голы на счету Мики Зибанежада, Алексиса Лафренье, Уилла Куилля, российского защитника Владислава Гаврикова и его соотечественника — нападающего Артемия Панарина (дубль). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 30.

В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах, у 29-летнего Гаврикова — 5 (2+3) очков в 17 играх.

За «Нэшвилл» три гола забил Мэттью Вуд.

«Предаторз» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 18 матчей). «Рейнджерс» (18 очков после 17 игр) идут на 11-м месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Нэшвилл

14

  • maxcds

    :face_with_hand_over_mouth:

    11.11.2025

  • VeryOldLazy

    :wink:

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Пашка еще видел когда Чапай с Петькой в шашки играли, он просто не разобрался с какой стороны доски белые,в гостях или дома?

    11.11.2025

  • Gennady Aviasyutkin

    Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 13 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Раскочегарится,я не пойму почему у него провал,что там такое происходило что он так тормознул.

    11.11.2025

  • maxcds

    ©?

    11.11.2025

  • ValeraK

    Ну шотландцы дают!)

    11.11.2025

  • True Timati

    По-тихоньку приходят в себя мусора. Еще в прошлом матче с Айлендерс смотрелись неплохо, даром, что там Сорокин поймал кураж и не позволил забить, хотя и моменты, и комбинации, и игра были. Но это все еще не команда-претендент даже на финал Востока. Слабый и возрастной ростер. Вот через пару лет приедет к ним Макдэвид (кто-то реально думает, что он останется в Альберте?), вот тогда и пошумят. Макдэвид может стать новым Мессье для Рейнджерс

    11.11.2025

  • Адекватный спартач

    Забавно. Вуда даже третьей звездой не признали. А Хлеб начинает зарабатывать на новый хлеб.

    11.11.2025

  • Apei

    уже закрылось, а с учётом его выступлений в ПО никогда не было

    11.11.2025

  • Apei

    Очередной всплеск у панарина? В этом сезоне на свою зарплату играют только капризов и Малкин (вратарей не берём)

    11.11.2025

  • Викторыч из ЕКБ

    в домашнем матче за гостей забивали:rolling_eyes:

    11.11.2025

  • VeryOldLazy

    Годится. Хотяя... беззубые саблезубые...

    11.11.2025

  • Оскара Тому Харди

    Шутя шутя, а Артемию то уже 34 годика...и окошко чемпионских возможностей потихоньку закрывается..

    11.11.2025

    Артемий Панарин
    Владислав Гавриков
    НХЛ
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
    ХК Нэшвилл Предаторз
