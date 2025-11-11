11 ноября, 05:41
«Рейнджерс» победили «Нэшвилл» в домашнем матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У гостей голы на счету Мики Зибанежада, Алексиса Лафренье, Уилла Куилля, российского защитника Владислава Гаврикова и его соотечественника — нападающего Артемия Панарина (дубль). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков в створ из 30.
В сезоне-2025/26 на счету 34-летнего Панарина 12 (5+7) очков в 17 матчах, у 29-летнего Гаврикова — 5 (2+3) очков в 17 играх.
За «Нэшвилл» три гола забил Мэттью Вуд.
«Предаторз» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Западной конференции (14 очков после 18 матчей). «Рейнджерс» (18 очков после 17 игр) идут на 11-м месте.
Пашка еще видел когда Чапай с Петькой в шашки играли, он просто не разобрался с какой стороны доски белые,в гостях или дома?
Раскочегарится,я не пойму почему у него провал,что там такое происходило что он так тормознул.
Ну шотландцы дают!)
По-тихоньку приходят в себя мусора. Еще в прошлом матче с Айлендерс смотрелись неплохо, даром, что там Сорокин поймал кураж и не позволил забить, хотя и моменты, и комбинации, и игра были. Но это все еще не команда-претендент даже на финал Востока. Слабый и возрастной ростер. Вот через пару лет приедет к ним Макдэвид (кто-то реально думает, что он останется в Альберте?), вот тогда и пошумят. Макдэвид может стать новым Мессье для Рейнджерс
Забавно. Вуда даже третьей звездой не признали. А Хлеб начинает зарабатывать на новый хлеб.
уже закрылось, а с учётом его выступлений в ПО никогда не было
Очередной всплеск у панарина? В этом сезоне на свою зарплату играют только капризов и Малкин (вратарей не берём)
в домашнем матче за гостей забивали:rolling_eyes:
Годится. Хотяя... беззубые саблезубые...
Шутя шутя, а Артемию то уже 34 годика...и окошко чемпионских возможностей потихоньку закрывается..
