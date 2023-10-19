20 октября в Нью-Йорке (США) «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Нэшвиллом». Игра пройдет в пятницу на территории арены «Мэдисон-сквер-гарден». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рейнджерс» — «Нэшвилл» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию матча НХЛ в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«Рейнджерс» с 4 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Предаторз» располагаются на последней строчке Центрального дивизиона с двумя баллами.

Узнать информацию о трансляциях 20 октября с видео матчей НХЛ можно по ссылке «СЭ».

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