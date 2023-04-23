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Сегодня, 06:20

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в третьем матче серии, Шестеркин отразил 26 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ уступили в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 1:2.

На гол Криса Крайдера «Дэвилз» ответили точными ударами Джека Хьюза и Дуги Хэмилтона. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 26 бросков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 25 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крайдер — 5 (Зибанежад, Кейн), 23:39 — 1:0. Д. Хьюз — 2 (бол., Хэмилтон, Братт), 30:37 — 1:1. Хэмилтон — 1 (Братт, Хишир), 71:36 — 1:2.

Вратари: Шестеркин — Шмид.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 36 (11+11+6+8) — 28 (11+6+6+5).

Наши: Панарин (23.16/2/-1), Тарасенко (18.40/3/0) — -.

Счет в серии: 2-1.

23 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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