«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», у Панарина гол

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Нью-Джерси» со счетом 3:5.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Артемий Панарин, Мика Зибанежад и Винсент Трошек, вратарь Игорь Шестеркин отразил 33 броска. У «Дэвилз» дубль оформил Егор Шарангович, еще по шайбе забросили Томаш Татар, Джек Хьюз и Майкл Маклауд.

После этого матча «Рейнджерс» с 24 очками занимают занимают девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 38 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Панарин — 6 (Хытил, Миллер), 1:20 — 1:0. Зибанежад — 11 (Крайдер, Труба), 3:01 — 2:0. Татар — 6 (Братт, Хишир), 7:33 — 2:1. Шарангович — 7, 13:25 — 2:2. Хьюз — 12 (Мерсер), 25:44 — 2:3. Маклеод — 3 (Вуд, Зеттерлунд), 29:40 — 2:4. Трочек — 8 (бол., Крайдер, Фокс), 53:18 — 3:4. Шарангович — 8 (п.в., Татар), 59:44 — 3:5.

Вратари: Шестеркин (57:56 — 59:44) — Ванечек.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (11+10+17) — 38 (13+20+5).

Наши: Панарин (24.29/5/-1) — -.

29 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17928 зрителей.