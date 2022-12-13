«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Нью-Джерси», у Панарина результативный пас

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер, Винсент Трошек, Каапо Какко и Филипп Хитил с передачи Артемия Панарина, вратарь Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. У «Дэвилз» шайбы забросили Йонас Зигенталер, Доусон Мерсер и Джек Хьюз, который также не реализовал буллит.

После этого матча «Рейнджерс» с 35 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 44 очками — на второй строчке.

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Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хишир — 13 (Зигенталер), 3:05 — 0:1. Мерсер — 8, 4:46 — 0:2. Крайдер — 14 (Трочек, Веси), 18:25 — 1:2. Хьюз — 15 (Мерсер, Хэмилтон), 31:05 — 1:3. Трочек — 10 (бол., Фокс, Зибанежад), 33:58 — 2:3. Какко — 6 (Миллер, Хытил), 34:05 — 3:3. Хытил — 6 (Панарин, Миллер), 62:15 — 4:3.

Нереализованный буллит: Хьюз (Нью-Джерси), 32:50.

Вратари: Шестеркин — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (7+11+4+1) — 29 (6+13+9+1).

Наши: Панарин (19.47/1/0) — -.

13 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.