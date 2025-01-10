«Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси», Панарин забил один гол

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу. Всего в этом сезон 33-летний россиянин набрал 44 (17+27) очка в 39 матчах.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 23 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 40 очокв в 41 матче и занимают 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идут на 3-й строчке — 54 очка в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек), 12:05 — 1:0. Д. Хьюз — 16 (Пеши, Палат), 24:03 — 1:1. Братт — 15 (Д. Хьюз), 28:28 — 1:2. Панарин — 17 (бол., Зибанежад, Фокс), 37:13 — 2:2. Кэррик — 3 (Смит), 62:48 — 3:2.

Вратари: Шестеркин — Маркстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (8+9+13+3) — 23 (11+5+6+1).

Наши: Панарин (20.24/4/0) — -.

10 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей